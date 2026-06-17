【ナッシュビル（米テネシー州）１６日＝岩原正幸】北中米Ｗ杯を戦う日本代表のベースキャンプ地・ナッシュビルに本拠地を置く、ＭＬＳクラブのナッシュビルＳＣのチーフ・ビジネス・オフィサー（ＣＢＯ）、リンジー・パオラ氏がスポーツ報知の書面でのインタビューに応じた。日本代表の練習拠点は、ナッシュビルＳＣが所有する。総工費４０００万ドル（約６４億円）をかけて２０２３年６月に完成した最新鋭の施設が、森保ジャパ