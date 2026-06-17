選挙直前に菓子折りを配ったとして、公職選挙法違反の罪に問われている岐阜県本巣市の市議が、辞意を表明しました。 【写真を見る】選挙直前に“菓子折り”配った鍔本規之市議（78）議会で辞意表明 7月の裁判結果にかかわらず… ｢地域の人たちにものすごく迷惑をかける｣ 岐阜・本巣市 本巣市の鍔本規之市議（78）は、去年9月の市議選の直前、近隣の有権者28人に菓子折りを配ったとして公職選挙法違反の罪に問われていて、7月9