テレビアニメ『花ざかりの君たちへ』（花君）第2期の新情報が発表された。キービジュアルが公開され、瑞稀の転入から一年を経て、中が深まった３人の爽やかな一枚になっている。【動画】公開された『花ざかりの君たちへ』第2期のPV『花ざかりの君たちへ』は、漫画誌『花とゆめ』で1996〜2004年まで連載していた漫画が原作で、憧れの高跳び選手・佐野泉に会うために、アメリカから性別を偽って全寮制男子高に転入した少女・瑞稀