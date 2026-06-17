スターバックスから、食感や飲み心地の異なる3つのスタイルで楽しめる3種の”桃”ビバレッジが登場。「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ」や「チラックス ソーダ ピーチ」「クラフト ジューシー ピーチ ティー」がラインナップされます☆ スターバックス「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ／チラックス ソーダ ピーチ／クラフト ジューシー ピーチ ティー」 販売期間：2026年6月24日（水）〜※一時