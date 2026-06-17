「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが、美容施術を受けたことを明かした。１７日までに自身のインスタグラムで「肩ヒアル初挑戦まだ日本では流行ってないんだけどＴシャツとか綺麗に着こなせるから最高」と報告し、直角になった肩をアップ。「ジムで鍛えてるけど肩を大きくするとなりたいスタイルにはなれないから骨格そもそもをヒアルでカスタマイズしちゃうハンガーのようなカクッとした角が欲しか