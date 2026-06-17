岐阜県の工場で火事。鎮火のめどは立っていません。きょう午前5時15分ごろ、岐阜県御嵩町にある炭素繊維のリサイクルなどを手がける会社の工場で、「黒煙が見える」などと消防から警察に連絡がありました。警察によりますと、消防車10台が現在も消火活動にあたっています。火元とみられる工場は山あいにある工業団地の一角で、今のところ、けが人の情報は入っていないということです。