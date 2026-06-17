三重県津市の国道で16日未明、無免許運転で追突事故を起こし、相手にケガをさせたにもかかわらず逃げたとして、男が逮捕されました。警察によりますと、津市戸木町の飲食店店員の18歳の男は16日午前2時半ごろ、津市の国道23号で、無免許で車を運転して信号待ちの車に追突し、運転手の女性(68)にケガをさせたにもかかわらず逃げた疑いが持たれています。調べに対して、男は容疑を認めています。男は車を放置して逃げていて