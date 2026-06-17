5人組ガールズグループ・MYERAが、新曲「Wantcha bad」を22日に配信リリースすることが決定した。翌23日には、BLACKPINK「JUMP」を手がけたプロダクション・815VIDEOとタッグを組んだミュージックビデオが、MYERAの公式YouTubeチャンネルで公開される。【ソロ写真】「日プ女子」出身の田中琴＆安藤佑唯も！クールな表情のMYERA“たまらなくあなたが欲しい”という意味の言葉をタイトルに冠した新曲は、中毒性のあるフックと、