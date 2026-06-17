■FIFAワールドカップ2026グループJアルゼンチン − アルジェリア（日本時間17日、カンザスシティ・スタジアム）前回王者のアルゼンチン（FIFAランク1位）が日本時間17日、アルジェリアとの初戦を迎え、主将メッシが1試合で3得点をマークするハットトリックを達成。W杯自身初のハットトリックとなった。後半15分、MFアレクシス・マカリステル（27）が中央からミドルシュートを放ったが、フランスの英雄ジダンの息子でアル