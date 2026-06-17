タレント・フリーアナウンサーの森香澄が9月1日、初の美容本『戦略的かわいいの作り方−森 香澄のかしこい美容メソッド−』（小学館）を発売する。美容誌『美的』とタッグを組んだ内容で、“あざとかわいい”戦略として、誰でも真似できる77の美容メソッドが詰め込まれている。【写真】“最強ビジュアル”『美的』の森香澄森の“あざとかわいさ”の魅力の裏側には、徹底した美への試行錯誤と磨き上げられたロジックがあった。3