アメリカのトランプ政権がイランとの戦闘終結に向けた覚書の署名式典後、直ちにイランの石油輸出を認める方針であると報じられました。覚書の署名式典は19日に予定されていて、ブルームバーグ通信によりますと、スイス外務省は、スイス中部のリゾート地ビュルゲンシュトックで開かれると明らかにしました。署名式にはアメリカからはバンス副大統領が、イランからはガリバフ国会議長が出席する見通しです。両国は署名式の直後からイ