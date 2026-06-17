飲食料品の消費減税をめぐり、17日に行われる社会保障国民会議の実務者会議で、議長を務める自民党の小野寺税制調査会長が、消費減税に関する中間取りまとめに向けた考え方の案を示すことがわかりました。小野寺税調会長が17日に示す案は、来年4月から2年間、消費税率を1％に引き下げることを軸とする方向で調整が行われています。税率1％だと、税率ゼロと比べ、レジのシステム改修にかかる期間を短縮でき、政府内では、1％案が有