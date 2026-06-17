■エリート刑事が女子大で潜入捜査×ミュージカルの異色ストーリー7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が主演し、9月からPrime Videoにて独占配信される『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』の新たなキャストが決定した。道枝演じる主人公のエリート刑事・松見奏多が潜入する椿野芸術大学の女子大生として久保史緒里、渋谷凪咲、石井杏奈が起用された。【写真】女子大生にふんして潜入捜査？道枝駿佑のビジュアル警視庁捜査三