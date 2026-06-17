マッチングアプリで知り合った男性を偽の飲食店に連れ込み、高額な飲食費などを請求して現金をだまし取ったとして、男女4人が逮捕されました。警視庁によりますと沓沢大樹容疑者ら男女4人はことし2月、マッチングアプリで知り合った男性を飲食店に偽装した東京・新宿区のレンタルスペースに連れ込み、飲食代やウソの補償金の名目で現金およそ54万円をだましとった疑いが持たれています。沓沢容疑者がグループのトップで、同様の行