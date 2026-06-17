フランスで開かれているG7サミット＝主要7か国の首脳会議は「地政学問題」についての首脳声明を発表しました。イラン情勢などをめぐってアメリカのトランプ大統領への配慮が目立つ声明となっています。G7の首脳は16日、「地政学問題に関する声明」を発表し、中東情勢について「トランプ大統領の強力な指導力のもとで発表されたアメリカとイランの合意を歓迎する」と表明しました。ウクライナ情勢をめぐっても対ロシアの石油やガス