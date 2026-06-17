3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）が、ライブ映像作品『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』を8月19日にリリースすることを17日、発表した。【写真】『Number_i LIVE TOUR 2025 No.II』通常盤ジャケット本作は、アルバム『No.II』を携えて開催され、全国で約30万人を動員したアリーナツアーのファイナル公演であるさいたまスーパーアリーナでのライブの模様を完全パッケージ化した映像作品となる。クリス