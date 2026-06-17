岡山市で4月27日、閉店後のセレクトショップに男3人が侵入し、衣料品201点と現金合わせて1550万円相当が盗まれた。6月9日、警察は18歳から20歳の男3人を逮捕し、トクリュウが関与した可能性も調べている。ショーケース破壊…わずか5分で大量窃盗4月27日未明、岡山市でカメラが捉えたのは、閉店後の店内に現れた3人の男だ。1人はまっすぐレジに向かい、中から現金をつかみ取る。岡山市のセレクトショップで起きた、窃盗の様子を捉え