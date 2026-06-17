石川県小松市の山あいにある岩渕町ではきょう午前5時半ごろ、80代の男性が、クマに顔や足などをかまれたりひっかかれたりして大けがをしました。住民「おーい助けてくれと騒いでいる声が聞こえて、何だろうと思ったらクマが覆いかぶさっていた」現場は集落近くの田んぼが広がる場所で、消防によりますと、男性は病院へ搬送される際に意識はあり、命に別状はないということです。クマは山の方へ逃げていったということで、警察など