俳優の宇垣美里が主演を務め、篠田麻里子が共演する、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット「水曜プラチナイトドラマ」枠『おちたらおわり』（7月1日スタート、毎週水曜深0：24）のメインビジュアルと追加キャストが17日、発表された。池田直人（レインボー）、清水海李、木原勝利、高井佳佑（ガーリィレコード）、船ケ山哲、簡秀吉の出演が決定した。【写真】主人公の夫役！レインボー・池田直人原作は『ライフ』や『リミッ