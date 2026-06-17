けさ早く、石川県小松市と奈良県下北山村で男性がクマに襲われけがをしました。午前6時ごろ石川県小松市岩渕町の農道で80代の男性がクマに襲われけがをしました。男性は頭や顔を含む全身にけがをして病院に運ばれましたが命に別条はないということです。男性を襲ったクマは山に逃げ込んだとみられます。石川県内のクマによる人身事故はおととし10月以来となります。また奈良県下北山村寺垣内の住宅の敷地内でもけさ午前4時50分ごろ