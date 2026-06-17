NHKの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが6月16日、ブログを更新。現在「ちょっとしたチャレンジ」に取り組んでいることを明かしました。 【写真を見る】【 ALS闘病 】声優・津久井教生さん新たなチャレンジへ 「これやってみようかな〜の気持ちが大事」と前向きな姿勢発信【ニャンちゅう】津久井さんは、「やってみようか