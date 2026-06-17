お笑いコンビ・よゐこの濱口優が、16日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』に出演。高層マンションに住んでいた頃に目撃したという、不思議な発光体について語った。【写真】南明奈＆濱口優、長男と東京ディズニーシー満喫同番組は、YouTubeチャンネル登録者数累計390万人超を誇る都市伝説系YouTuber・NaokimanがMCを務めるエンターテインメントショー。都市伝説好きの著名人たちが集まり、真偽不明の噂