元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと、俳優の杉浦太陽さんの長女・希空さんが6月16日、自身のインスタグラムを更新。韓国でショッピングを楽しむ様子を投稿しました。 【写真を見る】【 辻希美・長女 】希空「韓国で爆買い」「念願のBHCチキン食べた、、」韓国でショッピングを満喫希空さんは現地のショッピング施設の食品棚が並ぶ店内で、両手に沢山のショッピング袋を持った画像を添えて「韓国で爆買い」と投稿。