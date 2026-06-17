オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、首都アムステルダムの王宮に入られました。滞在4日目の日本時間16日夜、両陛下は天皇旗の付いた車両で首都アムステルダムにある王宮に到着されました。両陛下は出迎えた王室関係者と笑顔で挨拶し、王宮前に集まった大勢の観光客などに笑顔で手を振られました。両陛下を見た人からは「とても、とても感じの良い方々でした。本当に素晴らしい経験でした」という声が聞かれました。両陛下は2