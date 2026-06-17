昨年度、富山県内に移住した人は927人で、前の年度より25人増えました。県がまとめた各自治体の移住相談窓口を通じての県外からの移住者は、昨年度927人でした。過去2番目に多い数字で、能登半島地震の影響で減少したとみられる前の年度から2年ぶりに増加しました。世帯数は537世帯で、このうち20代から40代がおよそ7割を占めています。移住前の居住地は首都圏が最も多く4割以上を占め、次いで大阪圏、名古屋圏の順となっています