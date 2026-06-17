サッカー日本代表が米テネシー州ナッシュビルで活動拠点としている地元サッカーチームのクラブハウスが１６日、報道陣に公開された。普段は非公開のその場所には、選手たちのモチベーションを少しでも高めていこうという仕掛けがそこかしこにあった。（デジタル編集部古和康行）いきなりのオフサムライブルーは本日、お休み。サッカー日本代表はオランダ戦翌日の１５日、ベースキャンプを構える米テネシー州ナッシュビルに