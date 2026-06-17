肺炎のため9日に死去した女優の中村玉緒さん（享年86）の葬儀・告別式が17日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれ、約200人が参列した。喪主は長女の奥村眞粧美さん。式には明石家さんま、松平健、山川豊らが出席、玉緒さんとの別れを惜しんだ。弔辞は、玉緒さんの夫で勝新太郎さんの“一番弟子”だった俳優・松平健が務めた。さんまが通夜に続いて告別式に参列した。有名人の葬儀に出席するのは異例のこと。どれだけ親交があ