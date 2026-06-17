今年 魚津市で収穫された大麦の初検査がきょう行われ、品質はすべて1等と評価されました。きょう検査されたのは、魚津市内で収穫された「ファイバースノウ」という品種の大麦およそ20トンです。農作物検査員ら10人が袋から大麦を取り出し、粒の形や水分量、実のつまり具合などを調べたところ、すべて1等で平年並みの品質と評価されました。JAうおづ 高縁大営農企画課長「10月に雨が来て、なかなか芽が出なかった所もあったん