お笑いコンビ、とんねるずの木梨憲武（64）が、16日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時20分）にゲスト出演。バブル期のテレビを振り返った。若槻千夏とゲストが心理テストをしながらトークするバラエティー。「死ぬまでにやりたいこと」を三つ書くテストで、若槻から「『仕事でファーストクラスに乗りたい』って書こうとしたんです。乗ったことあります？仕事でファーストクラス」と質問を受け