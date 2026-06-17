北海道・知床沖の観光船沈没事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社の社長・桂田精一被告（62）に対し、釧路地裁は求刑通り禁錮5年を言い渡しました。裁判所前から中継です。判決が言い渡された際、桂田被告はまっすぐ前を向き、裁判長の言葉を静かに聞いていました。また、傍聴席にいた被害者家族らからは、驚きや安堵にも似た反応がありました。知床半島沖で観光船が沈没し、乗客乗員26人が死亡・行方不明となった事故を