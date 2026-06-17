海面水温が高くなる「スーパーエルニーニョ」の発生確率が高まったことで、夏の風物詩のメニューにも影響が心配されています。東京都内の「中国手打拉麺 馬賊 日暮里店」では夏限定メニューで冷やし中華を提供しています。麺やハム、調味料など原材料の価格が上昇を続けています。店長・森光隆さん：1〜2割くらいは上がっているっていう状況。こうした中、さらに値上がりの心配が出てきているのが小麦を使う麺です。小麦の主な輸入