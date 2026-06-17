9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の告別式が17日、都内斎場で営まれた。式には約200人が参列し、玉緒さんとの最後の時間を過ごした。弔辞は玉緒さんの夫、勝新太郎さんの付き人で、玉緒さんの施設入居後の援助をしていたという松平健（72）が読み上げた。主な参列者は以下の通り（五十音順）明石家さんま（70）浅田美代子（70）梅沢富美男（75）舘ひろし（76）なべお