6月11日より、「FIFAワールドカップ2026」が開幕した。今年はカナダ、メキシコ、アメリカ合衆国の3か国による共同開催。出場国も過去最多の48チームへと拡大され、史上最大規模のワールドカップとして、世界中から大きな注目を集めている。【関連】サッカー日本代表グッズが普段使いに広がる理由「おさるのジョージ」コラボから見るW杯前の応援文化各国代表の戦いぶりや日本代表の行方に期待が高まる一方で、ワールドカップを語