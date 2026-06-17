子どもの頃、休み時間に鉛筆を転がして遊んだ記憶がある大人世代の方は多いのではないでしょうか。そんな懐かしい遊びを思い出させるアイテムが、ダイソーから登場していました！人気の対戦ゲームの世界観を取り入れた文房具で、子ども向けに見えて実は大人世代のほうが夢中になりそうなアイテムです…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：蟲神器バトルえんぴつ（2B、3本）価格：￥110（税込）サイズ（約）：7mm×175mm×7m