ダイソーの「SKILIA」シリーズのキッチンペーパーホルダーが優秀でした！1,000円という価格に最初は衝撃を受けたものの、いざ使ってみると快適さを実感！ロールタイプのキッチンペーパーを片手で取れて使い勝手が良いです。吊り戸棚に簡単に設置できて、キッチンの見た目もスッキリ。買って正解でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：吊り戸棚用キッチンペーパーホルダー価格：￥1,100（税込）荷重制限：500g対応する紙