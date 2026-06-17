プライム1スタジオは、アニメ『サイバーパンク エッジランナーズ』に登場するルーシーを立体化したスタチュー『リアルエリートマスターライン サイバーパンク：エッジランナーズ ルーシー DX ボーナス版』の予約を開始した。価格は201,190円（税込）。 （関連：【画像】まるでCGがそのまま飛び出してきたかのような圧巻のクオリティ） 本商品は、