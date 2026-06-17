普通のブラシだと窓のサッシをお掃除しにくいと感じていました。汚れの取りこぼしが出る上、そのまま水で流すと汚れも広がる始末…。そんな悩みを一発で解消してくれたのが、セリアの専用ほうき＆ちりとりセットです！サッシにぴったりなサイズで、汚れを効率的にお掃除することが可能。周囲のキレイも保てて優秀です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：サッシ用ほうき＆ちりとりセット価格：￥110（税込）サイズ（約）：1