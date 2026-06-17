ダイソーのポーチ売り場で、ありそうでなかったシンプルな黒ポーチを発見。内側は水気や汚れに強い素材で、お手入れが簡単。さらに適度なクッション性を備え、コスメはもちろん充電ケーブルなどのガジェット収納にも活躍。220円とは思えない収納力なので、見かけたら即買い推奨です。早速見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ラウンドポーチ ソフトクッション材使用価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイ