これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆17日(水)これからの天気 高気圧に覆われて、長い時間晴れるでしょう。強い日差しが降り注ぐため、帽子や日傘などで紫外線対策を心がけてください。 降水確率は、夜にかけて0～20%と低くなっています。 ◆17日(水)の予想最高気温 最高気温は、27～32℃の予想です。 昨日より少し高いところが多く、真夏並みの