吉井新監督はチーム再建に前向きな姿勢を示した（C）産経新聞社楽天は6月17日、仙台市内で会見を行い、前ロッテ監督の吉井理人氏が新監督に就任することを正式に発表した。背番号は「81」、三木谷浩史オーナーも同席する中、吉井新監督はチーム再建に前向きな姿勢を示した。 【関連記事】「今やから言いますけど…」元ロッテ監督、吉井理人氏が明かす“佐々木朗希より上”の侍戦士佐々木視察のスカウトに「良くなるんで、見