【FIFAワールドカップ2026】フランス代表 3−1 セネガル代表（日本時間6月17日／ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム）【映像】「爆速ムーブ」から絶品ダイレクト弾（実際の様子）フランス代表のFWキリアン・エンバペが、圧巻の“神ムーブ”から今大会初ゴールをマークした。FWマイケル・オリーセとの阿吽の呼吸で守備を切り裂き、最後は卓越したシュート技術でネットを揺らす一撃にファンが歓喜している。フランス代