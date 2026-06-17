カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、16日に逮捕された統括的立場だった日本人の男が、カンボジア国内外で複数の拠点を運営していたとみられることがわかりました。警察によりますと、自称会社役員の佐々木裕介容疑者（38）は去年、カンボジア・ポイペトの特殊詐欺拠点で、かけ子らと共謀し、茨城県の女性から現金3140万円をだまし取った疑いがもたれています。身柄を拘束されていたタイから16日、日本に強制送還され逮捕されま