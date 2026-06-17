北海道知床沖で起きた遊覧船沈没事故の裁判で、業務上過失致死の罪に問われていた桂田精一被告に対し、釧路地裁は求刑通り、禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。去年11月から始まった裁判は17日、13回目を迎え、業務上過失致死の罪に問われていた桂田精一被告に実刑判決が言い渡されました。桂田被告は2022年4月、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員26人を死亡させたとされていました。裁判の最大の争点