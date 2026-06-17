レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が17日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆黄のボディースーツ・コスチューム姿を披露した。「今週も頑張ろう」とつづり、スーパー耐久シリーズに参戦している一ツ山レーニングチームの黒＆黄色のボディースーツコスチューム姿の写真をアップ。ハッシュタグで「hitotsuyamaracing」などと添えた。この投稿にフォロワーらからは「とても良い笑顔です美しい」