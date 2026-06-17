山梨・清里観光振興会のXが更新されました。【映像】山梨・清里観光振興会からのお知らせ「【情報拡散のお願い】清里駅前に展示されている蒸気機関車C56 149号機、6/28に迎える米寿（88歳）のお祝いに向けて現役時代にC56 149号機の運転や整備に携わった方、または当時をご存知の方を探しています。当時を知る方とのご縁を、ぜひ皆さまのお力でつないでいただければ幸いです」（『ABEMA NEWS』より）