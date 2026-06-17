TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、17日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。今月9日に肺炎のため、86歳で亡くなった俳優の中村玉緒さんの通夜が、16日に都内で営まれたことを伝えた。【写真】12年前…ともに満面の笑みを浮かべるさんま＆玉緒さん番組は、親交のあった明石家さんま、浅田美代子、西村知美らの姿があったと説明。「からくりファミリーが玉緒さんを見送りました」と伝えた。ま