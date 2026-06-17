I−STREAMの公式Xが更新されました。【映像】I−STREAMの公式X（全文）「I−STREAM所属『一色夕美』の訃報についてこの度、所属ライバー『一色夕美』がかねてより病気療養中のところ6月初旬に永眠いたしましたことをご報告申し上げます。これまで温かいご支援を賜りました皆様に深く御礼申し上げます。突然のご報告となり、大変恐縮ではございますが本件に関しまして、他所属ライバーへのお問い合わせ、ご連絡はお控えいただきま