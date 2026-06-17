お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が、16日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・10）に出演。“Wボケ”の漫才で知られる人気芸人の芸風について語った。この日の番組ロケで「笑い飯」の哲夫が登場すると、スタジオの「千鳥」ノブは「ヤバい人が来た！」と警戒。大悟は「茂みに8回突っ込んだ人ね」と、前回の出演時を振り返った。2021年5月の放送回で、道路沿いの茂みに飛び込みボケまくった哲夫。ノブは「伝説なのよ、相