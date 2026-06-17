「北中米Ｗ杯・グループＪ、アルゼンチン代表３−０アルジェリア代表」（１６日、カンザスシティ）６大会連続出場となったアルゼンチン代表主将、リオネル・メッシが初戦で怒涛のハットトリック。レジェンドが３８歳とは思えない動きを見せ、観客は総立ちとなった。連覇を目指すチームは快勝発進となった。前人未到のピッチに立ったメッシ。前半５分に右サイドからＤＦをかわし、右足でゴールを決めたかに見られたがオフサイ