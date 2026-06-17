日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１７日、９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さんの通夜が１６日に行われたことを報じた。通夜は午後６時から東京・桐ケ谷斎場で営まれ午後６時から東京・桐ケ谷斎場で営まれ、和田アキ子、明石家さんまら約４００人が参列した。水曜コメンテーターの児嶋一哉は「僕も何度か共演させていただいたことがあるのですが、本当にいつも明るくて